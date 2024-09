Sophia Loren compie 90 anni | la festa a Roma dove è iniziato tutto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Per festeggiare i suoi 90ha scelto. “Amo questa città,. Sono arrivata acon mia madre che avevo 15e ho cominciato a lavorare come comparsa. E’ stata una scelta che ha cambiato il corso della mia vita”, confida la diva. Così nella Capitale arrivano oggi, nel giorno del suo compleanno, i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore, i quattro nipoti, che si ritroveranno con sua sorella Maria Scicolone e le sue nipoti, Alessandra ed Elisabetta Mussolini per unafamiliare. I 90dellaverranno festeggiati anche dal ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce con un evento speciale strettamente privato al The Space Cinema Moderno di. L’attrice italiana tra le più amate di sempre viene insignita di un prestigioso e inedito riconoscimento a lei dedicato.