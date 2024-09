Scienza arrivano nuovi circuiti flessibili sviluppati dalle proteine della seta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sviluppato uno strato bidimensionale, 2D, uniforme di frammenti di, o “fibroine”, sul grafene, un materiale a base di carbonio utile per la sua eccellente conduttivita’ elettrica, il che ha possibili implicazioni microelettroniche e informatiche. A farlo un gruppo di ricerca guidato da scienziati del Pacific Northwest National Laboratory del Dipartimento dell’Energia. I risultati dello studio sono riportati sulla rivista Science Advances. “Questi risultati forniscono un metodo riproducibile per l’autoassemblaggio delle, essenziale per progettare e fabbricare elettronica basata sulla– ha dichiarato Chenyang Shi, autore principale dello studio – e’ importante notare che questo sistema e’ atossico e a base d’acqua, il che e’ fondamentale per la biocompatibilita’”.