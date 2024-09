Processo stupri in Francia uno degli accusati | Pensavo fosse un gioco di coppia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il caso di Gisèle Pelicot, vittima disistematici orchestrati dal marito Dominique Pelicot, continua a sconvolgere la. Nelin corso, uno dei 50 imputati, Lionel R., 44enne padre di tre figli e dipendente di un supermercato, ha ammesso in parte le sue responsabilità. L’uomo ha dichiarato di non aver mai pensato di “violentare” una donna, ma ha ammesso la sua colpevolezza quando ha compreso che Gisèle era priva di sensi e incapace di dare il consenso.Leggi anche: Gisele Pelicot, drogata dal marito e fatta stuprare. Le prime parole in aula: “Barbarie” Il 44enne, intervenuto in aula giovedì, ha accettato le accuse contro di lui affermando di essere dispiaciuto per ciò che ha fatto.