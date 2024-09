Processo Open Arms le parti civili chiedono oltre un milione di euro a Matteo Salvini In aula i racconti dei sopravvissuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Il mediterraneo è ormai luogo di morte. I nostri fondali sono pieni di cadaveri. Se tanti bambini, donne e uomini oggi sono in vita è anche grazie a“, così ha parlato Arturo Salerni, avvocato dell’Ong durante l’udienza dela carico di, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Dopo la requisitoria della procura, che lo scorso sabato 14 settembre ha chiesto la condanna a 6 anni per il leader della Lega, è stata oggi la volta dei difensori di parte civile, una ventina in tutto (tra cui anche Arci, Legambiente, Emergency e il comune spagnolo di Barcellona) costituitesi contro il vicepremier.