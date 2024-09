Open Arms | parte civile naufrago ‘Salvini ha violato diritti chiedo risarcimento 50 mila euro’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

La somma di 50euro, a titolo di, è stata chiesta, al termine della discussione, al ministro Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, dall'avvocata Serena Romano, legale didi Musa, uno dei naufraghi soccorsi dalla Opennell'agosto del 2019. "La condotta dell'imputato ha aggravato i danni già subiti in Libia da Musa, che aveva 15 anni, per le sofferenze fisiche ed emotive e per l'ingiustificato prolungamento della permanenza in mare, per il timore di essere riportato in Libia, per la violazione di tutti iriconosciuti dalla nostra carta costituzionale che tutelano l'infanzia, che andava tutelata", ha detto Romano.