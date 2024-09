Musica | Mozart partitura sconosciuta trovata in una biblioteca tedesca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli studiosi, i cultori ei fan di Wolfgang Amadeus(1756-1791) probabilmente non se lo aspettavano più: in un archivio in Germania è stata scoperta un’opera finoradel grande compositore austriaco. Si tratta del «Serenata ex C», della durata di dodici minuti, proveniente dalla collezione di Carl Ferdinand Becker. Il brano è stato rinvenuto nei fondili dellamunicipale di Lipsia, che ha dato l’annuncio. La copia dellaè stata scoperta mentre gli esperti stavano lavorando alla nuova edizione del catalogo Köchel, in corso di compilazione da parte della Fondazione Internazionaleeum di Salisburgo. Il catalogo è considerato un’opera di riferimento sull’operale di. Si ritiene che la «Serenata ex C» sia un’opera giovanile di