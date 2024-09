Le migliori serie horror da vedere su Netflix in 40 titoli imperdibili

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se i fan delleproliferano come gli show a episodi appartenenti al genere, ben presto monopolizzeranno le offerte dei palinsesti, alla ricerca di mostri e demoni di qualsivoglia tipo, jumpscare a ogni angolo e cupe atmosfere. In fondo, non siamo così lontani da un simile scenario. Ene è ben consapevole, basta aprire l'home page e impostare una semplice parola chiave:. Iche vengono proposti sono tantissimi, e spaziano tra sottogeneri e suggestioni, dal thriller allo splatter, passando per il noir. Sulla piattaforma streaming c'è davvero molta abbondanza in materia, sia sul versante cinematografico (con più di 50 film disponibili) sia su quello seriale. Maestri come Guillermo del Toro e Mike Flanagan ne sono i fari guida, sebbene nel mezzo sia possibile rintracciare esordienti dalle grandi potenzialità o nuove scoperte con la passione per il genere.