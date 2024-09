La Torre Prendiparte si svela Un libro tra storia e ricordi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un viaggio tra i segreti dellaè quello in cui verrà trasportato il lettore del primoscritto dal proprietario Matteo Giovanardi e da Matilde Orsi ’Alla scoperta delladi Bologna’, che verrà presentato oggi alle 18.30 all’istituto Diocesano per il sostentamento del clero (proprio adiacente alla) dai due autori, in dialogo con l’attore e regista Matteo Belli e con l’editore Paolo Emilio Persiani. Giovanardi, che cosa l’ha portato a scrivere questo volume? "Per me questa è la prima volta: ho sentito la responsabilità di divulgare ciò che in ventidue anni ho vissuto alla: ho raccolto una vasta aneddotica e numerosi approfondimenti, che non volevo andassero perduti. Questo non vuol dire che smetterò di occuparmene, ma non sono le mie memorie, anche perché laè una palestra per le gambe, ma soprattutto per lo spirito".