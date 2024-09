Gli scatti di Saretta rivelano l’Asia Anteprima a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Massimo, fotografo apprezzato per il suo talento nel catturare l’essenza e l’anima dei luoghi più remoti, presenta la sua ultima creatura: Asia. 250 pagine di immagini uniche, introdotte dalla prefazione del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che mirano a trasportare l’osservatore in un autentico viaggio visivo attraverso storia, cultura e credenze di alcuni dei territori più affascinanti del pianeta stimolando l’animo, la conoscenza e la sensibilità di ciascuno. Il volume, patrocinato dal Ministero della Cultura, racchiude anche mostre ed eventi collaterali, performance di danza classica, concerti di musica asiatica e conferenze a tema in collaborazione con alcune delle più prestigiose università italiane, con lo scopo di promuovere la conoscenza delle culture, civiltà e territori asiatici.