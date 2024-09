Germania ritrovato un brano inedito di Mozart | l’incredibile scoperta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Clamorosa: unmusicale di Wolfgang Amadeusfinora sconosciuto, composto probabilmente quando era adolescente, è statoin una biblioteca in. Lo hanno annunciato le biblioteche comunali di Lipsia, sostenendo che ilrisale alla metà o alla fine degli anni ’60 del Settecento ed è composto da sette movimenti in miniatura per un trio d’archi della durata di circa 12 minuti. Una notizia davvero sensazionale.Leggi anche: Ansia per Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli sono scomparsi: l’appello sui social I ricercatori hanno scoperto l’opera nella biblioteca musicale della città mentre compilavano l’ultima edizione del cosiddetto catalogo Koechel, l’archivio definitivo delle opere musicali di. Il manoscritto appena scoperto non è stato scritto dastesso, ma si ritiene che sia una copia realizzata intorno al 1780.