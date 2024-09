Fedez e Tony Effe da amici a nemici giurati | ecco cosa è successo quella notte a Los Angeles…

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024)un tempo erano, ma oggi la situazione è drasticamente cambiata: negli ultimi giorni i loro nomi hanno suscitato l’interesse di molti, ma? Tutto è cominciato quando, poco prima dell’estate, si è parlato di una presunta lite fra i due rapper, finita addirittura alle mani. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito i rumors, ma successivamente si è potuto constatare che il rapporto fra il trapper di Roma centro e il collega di Rozzano non fosse più quello di un tempo., in quel periodo, ha anche dichiarato chelo avesse ingaggiato per una collaborazione, che lui però ha rifiutato. Nonostante tutto, per l’ex Dark Polo Gang l’estate è stata, dal punto di vista professionale, davvero proficua: la sua canzone Sesso e Samba, in coppia con Gaia Gozzi, ha raggiunto spesso la vetta delle classifiche musicali italiane.