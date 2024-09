Dietro il fallimento di Fonseca c' è Ibrahimovic | Milan un doloroso retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il primo e principale problema delè che la sua dirigenza pensa che non ci siano problemi.- visto che “comanda lui” e gli altri “lavorano per lui”, citiamo lui - è convinto di aver preso solo decisioni corrette. D'altronde le ha prese in prima persona e lui è infallibile di natura. Dire che ilnon sta funzionando significherebbe ammettere di aver commesso uno o più errori, eventualità che non ha mai sfiorato lo svedese quando era calciatore, quindi uno del gruppo, figuriamoci ora che è dirigente, quindi uno sopra il gruppo. A proposito, Cardinale che si professa maestro di gestione d'impresa si è mai chiesto che personalità sarebbe meglio mettere a capo di un'azienda complessa come il? Se se lo è chiesto e si è risposto, forse non ne immaginava l'incapacità di uscire dal personaggio di diointerra che si era creato.