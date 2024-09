Cinquestelle la sentenza di Davide Casaleggio | Mio padre sarebbe initristito nel vedere questo finale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024)affossa i. Il figlio del co-fondatore (insieme a Beppe Grillo) del Movimento, Roberto, in un’intervista su Rai tre smonta definitivamente i pentastellati e si schiera dalla parte di Grillo nella guerra in atto con Giuseppe Conte.e la crisi deiInterrogato su come reagirebbe ilRoberto, se fosse vivo, dinanzi allo scontro in atto nel Movimento,dice: “sicuramente intristito dal, se lo vedesse. Miooggiinteressato alle nuove tecnologie, anche alla trasformazione della politica da parte dell’Intelligenza artificiale”.