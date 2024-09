Che noia i Basciagoni | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ripreso a farsi la guerra?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024)sono di nuovo in lite? I due ex gieffini non riescono a comportarsi da adulti: cosa è successo ora? Nell’ultimo anno ne sono successe di tutti i colori: a ottobre dello scorso anno, pochi mesi dopo la nascita della loro bambina,ha fatto incursione nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. Durante la trasmissione ammetteva la rottura con, arrivata a seguito di diverse liti. Fin qui niente di strano, se non fosse chedescrivevacome un “padre-padrone” e un violento: l’ex volto di Uomini e Donne ha anche rivelato di aver ricevuto uno schiaffo in pieno volto dall’ex fidanzato. In quell’occasione, con finta fermezza, spronava tutte le donne a denunciare qualsiasi tipo di violenza, salvo poi – poche settimane dopo – tornare insieme a