Antiquariato luci sulla Biennale E arriva l’invito al neoministro Giuli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà come entrare in un museo in vendita, ma anche l’occasione per ammirare opere d’arte che nei musei non ci sono, perché fanno parte del mercato antiquario, non certo accessibile a tutti. E’ l’anno della Biaf, laInternazionale dell’di Firenze, che giunge alla sua 33esima edizione e alla quinta guidata dall’antiquario Fabrizio Moretti, in programma dal 28 settembre al 6 ottobre a Palazzo Corsini, con Gucci main sponsor. I riflettori sono già sui circa 80 espositori, il gotha delle gallerie di tutto il mondo, selezionatissimi e con decine rimasti esclusi, che arricchiranno i loro stand con opere antiche ma anche moderne, in molti casi degne di entrare a far parte delle più importanti istituzioni museali.