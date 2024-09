Ue chiede a Apple di aprire il sistema operativo iOS

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Commissione europea interviene suai sensi del regolamento sui mercati digitali (Dma). La Mela dovrà garantire che parti terze possano funzionare con ilmobile iOS e dovrà rispondere alle richieste di interoperabilità da parte degli sviluppatori e di parti terze. La Commissione europea spiega in una nota di aver avviato due procedimenti per specificare gli obblighi di interoperabilità diai sensi del Digital markets act. Il primo procedimento si concentra su diverse funzionalità e caratteristiche di connettività iOS, usate principalmente per e dai dispositivi connessi, come ad esempio smartwatch, cuffie e visori per realtà virtuale. Le aziende che offrono questi prodotti dipendono dall'interoperabilità effettiva con gli smartphone e i loro sistemi operativi, come iOS.