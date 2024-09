Treno diretto tra Crema e Milano? Presto diventerà realtà | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Niente cambi, né scomode coincidenze. Da inizio dicembre – ancora non c’è una data precisa – ci sarà undache effettuerà due corse, di andata e ritorno, negli orari di punta dei pendolari. L’annuncio arriva dall’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente: “Stiamo lavorando per l’inserimento nelle ore di punta di unsprint, senza interscambio a Treviglio e senza fermate intermedie sino al capoluogo lombardo”. Attualmente, è impossibile viaggiare conrd tra le due città senza effettuare un cambio di stazione e, salvo imprevisti, ci si mette più di un’ora. Il nuovo convoglio sarebbe una rivoluzione per chi fa il pendolare tra il capoluogosco e. “C’è la concreta possibilità di inserire con il prossimo cambio orario in concomitanza con la stagione invernale.