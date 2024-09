Strada disastrata il camion dei rifiuti finisce fuori strada Ferito l’autista in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un grave incidente si è verificato ieri mattina a Terracina, quando un operaio della ditta De Vizia, che si occupa della raccolta, ha perso il controllo del suolungo via Morelle, finendo in un fossato a bordo. L’incidente è avvenuto mentre il dipendente tentava di evitare una delle tante buche presenti sul mantole. L’incidente e la pericolosità dellaL’operaio, nel cercare di evitare una voragine particolarmente profonda, ha mantenuto il mezzo sul ciglio della, che però ha ceduto a causa del peso del. Il veicolo si è quindi inclinato bruscamente, causando al conducente una ferita alla testa. Nonostante l’impatto, l’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo da solo, ma è stato comunque necessario un intervento sanitario per accertare le sue condizioni.