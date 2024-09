Stazione emergenza finita | Ora si acceleri sui lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla fine, la colpa è stata tutta delle intense piogge che si sono riversate nelle ultime settimane sulla Brianza, probabilmente all’origine delle infiltrazioni che hanno portato martedì al crollo di una pensilina sul marciapiede del binario 1 dellaferroviaria di Monza. Col ferimento di un passeggero egiziano di 34 anni, colpito dal tetto della pensilina. Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze (il paziente è stato dimesso dall’ospedale con 30 giorni di prognosi) ma che ha provocato seri disagi sul traffico ferroviario, rimasto bloccato fino alle 15.30 facendo accumulare parecchi ritardi. E che ha comportato che nessun treno venisse fatto fermare al binario 1, utilizzato solo per i convogli in transito, “dirottando“ le fermate sugli altri binari.