Ricatto hot il giudice | Si esaminino i tabulati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lui lughese e lei abruzzese, non si erano mai incontrati. Il loro rapporto, costruito su un fitto scambio di foto e video decisamente hot, era insomma sempre rimasto confinato nel perimetro del virtuale. Una relazione da tempi moderni che a lui - oggi 57enne - due anni fa, oltre al matrimonio, davanti al tribunale di Ravenna era costata una condanna a cinque anni di reclusione per estorsione e diffamazione. Secondo la procura del resto l’uomo si era fatto inviare da quella donna immagini e filmati che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi per poi minacciarla di renderli pubblici e inducendola così a una serie di versamenti di denaro per un totale di 480 euro. Inoltre ne avrebbe leso la reputazione girando quel materiale ad alcune amiche di lei nonché al marito.