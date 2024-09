RegeniRenzi | no verità comodo di Egitto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 12.00 "Quando ci fu questo delitto efferato, noi reagimmo richiamando l'ambaciatore. Agli egiziani dicemo subito che non avremmo accettatodi".Così Renzi,sentito come testimone al processo Regeni in quanto allora premier. "Se fosse stato subito chiaro, avremmo potuto fare qualcosa in più. Ma il comportamento della Farnesina fu legittimo Se dal 26 al 31 gennaio 2016 la Farnesina ritenne di 'tenere bassa' una vicenda così complessa, avrà fatto le sue valutazioni". Il presidente Al Sisi "mi disse di essere addolorato come padre".