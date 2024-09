Premier League ex Arsenal con droga in aeroporto | ora rischia grosso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il calciatore exha preso una brutta strada, dai vicoli di Londra al rischio di essere arrestato. Il giocatore ha commesso un gesto stupido, per usare un eufemismo. Per di più si è anche fatto cogliere in flagrante e oradi finire in guai serissimi nelle prossime ore. L’ex calciatore della, più precisamente dell’, in questione è Jay Emmanuel-Thomas. Noto per esser stato denominato come talento ai tempi dell’, è finito nei guai per l’accusa di contrabbando come il ritrovamento di 60 kg di cannabis. Guai seri per Jay Emmanuel-Thomas Il calciatore è stato sgamato e arrestato dagli agenti della National Crime Agency dopo aver ritrovato le prove nel suo bagaglio all’di Stanstead. Emmanuel Thomas è stato arrestato, lui continua a negare l’accaduto. (Ansa) rompipallone.