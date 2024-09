Nota tattica di Manchester City-Inter | Zielinski valida alternativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. ESORDIO PROMETTENTE – Per la sfida colInzaghi ha scelto di schierare Piotrtra i suoi titolari. Una scelta forte, specialmente per il suo esordio dal primo minuto. Ma evidentemente ben ponderata. Il polacco infatti ha dimostrato di aver ben sfruttato il lungo periodo di ambientamento. Rivelandosi un nuovo ingranaggio di spessore nel meccanismo nerazzurro. MOVIMENTI DI QUALITÀ – Il numero 7 è partito titolare, ed è rimasto in campo 66 minuti. Sulla sua qualità nel tocco non ci sono mai stati dubbi. Ma non lo si è mai visto, o quasi, mettersi così al servizio della manovra, prendendosi la responsabilità della prima impostazione e muovendosi principalmente senza palla.