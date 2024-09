Nell' Autunno 2024 i pantaloni a zampa rappresentano l' alternativa più cool e originale ai classici modelli sartoriali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Itornano protagonisti della modadel 2024. In tutte le loro declinazioni, dall’ufficio alle serate con gli amici. Ecco 5 outfit per abbinarli in modoe di tendenza. Con giacca corta e tacchi vertiginosi A vita altissima e scampanati, si indossano con giacche corte e tacchi vertiginosi. Leggi anche › A volte ritornano. Come indossare ieleganti2024 Con stivaletti a punta e occhiali da sole colorati Tornano in auge i jeans dal taglio flare, rivisitazione contemporanea di una tendenza anni 70. Da attualizzare con stivaletti a punta e occhiali da sole colorati. Con maglioncini corti e décolleté a punta Ida vera fashionista? Sono in pelle, stretti in vita e ampi sulla gamba.