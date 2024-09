MotoGP l’Ungheria entra nel calendario 2025 Si correrà al Balaton Park

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Adesso è ufficiale: ci sarà ancheneldel Motomondiale. La massima categoria motociclistica tornerà dunque in terra magiara dopo oltre trent’anni di attesa, infatti le due uniche edizioni del GP ungherese si erano disputate all’Hungaroring di Budapest nel 1990 e nel 1992. Questa volta sial, circuito situato nei pressi del celebre lago da cui prende il nome. Le date dell’evento, ancora provvisorie, vanno dal 22 al 24 agosto. Stesso discorso per la Superbike, che dovrebbe fare tappa in Ungheria dal 25 al 27 luglio. “Siamo molto felici di annunciare che ilfarà parte deldellae del Mondiale Superbike. Il circuito si trova in una posizione spettacolare, sarà una destinazione fantastica per il pubblico che verrà a vedere lo sport più emozionante del mondo dal vivo.