Latte A1 latte A2 | le proteine del latte

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sottovalutato, incompreso, accusato di sintomi intestinali da evitare. La dilagante intolleranza al lattosio è espressione di una alimentazione non adeguata. Non è’ solo colpa del. L’intestino non riesce a produrre un enzima: la lattasi perché sono compromessi i villi intestinali presenti nell’intestino tenue. Quando una persona non digerisce ilvuol dire che ha un intestino compromesso da una alimentazione errata. Deve cambiare la sua alimentazione. Il lattosio è composto da glucosio e galattosio. Il galattosio è un nutriente utile al cervello. L’intolleranza al lattosio vuol dire che una persona mangia male che ha compromesso la integrità funzionale dei suoi villi intestinali. Eliminare ilpuò essere utile a migliorare la funzione intestinale il, ma occorre procedere anche ad una revisione di tutta l’ alimentazione giornaliera.