L’amarezza di Orsolini | Creare tanto non basta Per molti era la ’prima’

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bisogna migliorare la fase offensiva. Non cambia il tema dei rossoblù che per bocca di Riccardoe Charalampos Lykogiannis sottolineano ancora come al Bologna manchi ancora quel piccolo passo, sotto porta, che possa sbloccare una stagione finora iniziata con il freno a mano tirato. L’analisi di entrambi dopo il pareggio con lo Shakhtar è più che positivo, con l’esterno ascolano e il greco che guardano al bicchiere mezzo pieno. "C’era un po’ di tensione iniziale – racconta il capitano scelto da Italiano per il debutto in Champions League – poi abbiamo incominciato giocare. Il rigore dopo pochi minuti poteva tagliarci le gambe. Lukasz ci ha salvati, è stato super. A quel punto abbiamo cercato di giocare, preparare qualche azione, ci siamo riusciti con Fabbian e Castro. Il mister ci ha fatto i complimenti, ci ha detto di non mollare. Siamo stati bravi e rocciosi in difesa.