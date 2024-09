Incendio in un capannone abbandonato a Milano | Era usato come rifugio da persone senza fissa dimora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Intorno alle 5 di giovedì 19 settembre, unè divampato in unindustrialein zona Palmanova a. Sul posto sono intervenute 10 squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate in pochi minuti. Una volta scoppiato l’, dal, utilizzatoda, sono state viste fuggire alcune. La zona è stata messa in sicurezza e alcune palazzine adiacenti sono state evacuate. Al momento non risultanocoinvolte. Intorno alle 7, un autobus di Atm è stato parcheggiato vicino allo stabile andato a fuoco per dare temporaneo ricovero agli sfollati, che ora dovranno trovare un’altra sistemazione. Sul posto anche Carabinieri, protezione civile e 118.