Incendio a Bologna | palazzo evacuato sospetto del dolo

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – L’appartamento, dove l’altro pomeriggio è scoppiato unche ha costretto a evacuare tutto il, è adesso sotto sequestro. I vigili del fuoco, intervenuti mercoledì in via De’ Gandolfi, in Bolognina, stanno infatti lavorando per risalire all’origine del rogo, che non si esclude possa anche essere di naturasa. Erano circa le 19 quando il fumo nero, sviluppatosi con le fiamme che hanno aggredito un appartamento, ha iniziato a invadere la tromba delle scale, mettendo in allarme i residenti del, che hanno subito allertato i pompieri. Nell’appartamento, da cui è partito l’, c’erano due persone, l’inquilino, un richiedente asilo originario della Sierra Leone, e un suo conoscente, che sono riusciti a uscire dall’abitazione illesi.