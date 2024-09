Il cadavere ritrovato all’Isola d’Elba è del cuoco scomparso Francesco Marchesani

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chieti - Le impronte digitali confermano l’identità del 41enne vastese. Continuano le indagini per chiarire le cause del decesso, mentre l’autopsia prosegue con esami approfonditi e ipotesi ancora aperte. È di, 41enne originario di Vasto, il corpoil 12 settembre scorso tra i rovi in località Lacona, sull’Isola. La conferma arriva dalla comparazione delle impronte digitali rilevate sulla salma con quelle prelevate da indumenti e oggetti personali di, che lavorava come aiutoall’Hotel Giardino e di cui si erano perse le tracce il 6 settembre. La scoperta del corpo aveva sollevato interrogativi sulla sua sorte, ma solo l’analisi delle impronte ha definitivamente confermato l’identità. Le indagini sul decesso sono ancora in corso e il mistero sulle cause della morte rimane.