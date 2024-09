Dopo l’assenza la regina Letizia di Spagna torna agli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le vacanze sono terminate da qualche settimana anche per i reali europei. Di recente, per esempio, pure ladi, moglie di re Felipe VI di Borbone, èta ai suoiistituzionali inaugurando il nuovo anno scolastico nel suo Paese. La sua prima tappa è stata una scuola nella provincia di Guadalajara. Gentilezza In quell’occasione la sovrana si è mostrata attenta nei confronti dei piccoli alunni e persino premurosa nei confronti di alcuni giornalisti presenti all’evento. Per esempio, la Ortiz si è informata sulle condizioni di un fotografo reduce da un incidente fatto da poco. Inoltre, si è interessata anche alla situazione di Gema Lendoiro, che scrive per ‘Ok Diario’ e il cui figlio è affetto da un disturbo dello spettro autistico. Laiberica, di solito algida e distaccata, ha espresso una sensibilità inaspettata.