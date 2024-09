Cuadrado impatto strepitoso Djimsiti ed Ederson in versione stellare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. Le pagelle di Atalanta-Arsenal 0-0: tutti i voti ai nerazzurri dopo il pari interno contro i Gunners all’esordio in Champions League. Le pagelle di Atalanta-Arsenal 0-0 Carnesecchi 6.5 – Due parate in un lampo nel primo tempo, su punizione di Saka e sulla ribattuta. Esordio in Champions sicuro.7 – Contiene Martinelli sulla velocità, reagisce bene al pressing. Attento, sicuro. Il solito Berat in modalità europea che si fa fatica a saltare o aggirare. Hien 6.5 – Deve andare in giro all’inseguimento di Gabriel Jesus uscendo dalla comfort zone, ma salvo all’inizio poi non soffre quasi mai. Kolasinac 6.5 – Suona la carica con le sue uscite palla al piede e argina fisicamente Havertz. Zappacosta 6.5 – Attenzione massima in ogni uno-contro-uno. (70’ Bellanova 6 – Entra in un momento difficile, ottima resistenza.) De Roon 6.