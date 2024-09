Amadeus l’addio alla Rai e il debutto sul Nove | Nessuno mi ha costretto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024)è pronto a tornare in tv: domenica 22 settembre debutterà sul, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, con Chissà chi è e Suzuki Music Party, due nuove entusiasmanti sfide a cui si aggiungerà a fine ottobre una nuova edizione de La Corrida. E in una lunga intervista al settimanale Oggi il conduttore si è raccontato tra la passione per la tv e l’amore per Giovanna Civitillo, tornando sui veri motivi del suo addioRai.e i veri motivi del suo addioRai Non è mai stato un mistero:, uno dei volti più amati della televisione italiana degli ultimi anni, si è sempre messo in gioco e continua a farlo, anche dopo aver portato a casa grandi successi, come le cinque edizioni da record del Festival di Sanremo.