All’Humanitas di Rozzano scioperano i medici della sanità privata | Da 20 anni senza contratto un insulto alla dignità

(Di giovedì 19 settembre 2024) Uno sciopero non per creare disagio ai pazienti, ma per chiedere attenzione da parte delle istituzioni. Iclinica Humanitas di(Milano) attendono da 19un rinnovo contrattuale più volte auspicato, ma mai concretizzatosi, per cui incroceranno le braccia venerdì 20 settembre perché stanchi di promesse e di una condizione che li discrimina rispetto ai colleghipubblica. A promuovere lo sciopero è la Cimop (Confederazione ItalianaOspedalità) che richiama anche il governo, impegnato nella stesuramanovra, ad una maggiore attenzione.