Allerta gialla in Mugello e Valle del Reno prolungata fino alle 14 di venerdì

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – "Una situazione in miglioramento con piogge isolate non paragonabili in intensità a quello che è successo nelle scorse ore nelle zone martoriate dal maltempo. Ieri in 24 ore sono caduti 250-270 millimetri di pioggia, vale a dire che in tutta la giornata su un metro quadrato di superficie sono caduti 250 litri di acqua". Lo spiega Giorgio Bartolini del Lamma, riguardo la situazione dell'Emilia Romagna che ha sperimentato la terza alluvione in poco più di un anno con esondazioni, allagamenti ed evacuazioni.