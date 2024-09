Stellantis lavoratori di nuovo in cassa integrazione ad Atessa e Termoli | mancano ordini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Continua l’involuzione diin Italia, con il gruppo che ha annunciato unricorso allaper gli stabilimenti di. Il motivo, come nel caso di Mirafiori, è la mancanza disufficienti a garantire la totalità della forza lavorativa. Entrando più nello specifico, nello stabilimento diè prevista laordinaria dal 14 al 27 ottobre 2024, mentre in quello didal 14 al 20 dello stesso mese. Si tratta di un intervento minore rispetto a quello già citato di, doveha deciso di applicare l’istituto per un mese, dal 13 settembre al 14 ottobre 2024.adLa decisione didi applicare lo strumento dellaanche adè un chiaro segnale delle difficoltà attraversate dal gruppo italo-francese in questa fase.