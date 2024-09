Ragazzi tutti connessi ma più isolati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) SAREZZO (Brescia) Solitudine, disagi, povertà economica ed educativa ma anche modelli di ricchezza facile che arrivano dai social. Sono tanti i fattori dietro le vicende di microcriminalità e delinquenza che sempre più spesso coinvolgono giovani e giovanissimi. "La scuola non può essere l’unica agenzia educativa" è la constatazione di Ersilia Conte, dal 1993 in ambito didattico prima come docente e ora come dirigente dell’istituto Primo Levi di Sarezzo. Sarezzo e Gardone Val Trompia finiscono sempre più spesso in cronaca con protagonisti giovanissimi.