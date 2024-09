Pagelle Bologna-Shakhtar 0-0 | voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Decisivi i portieri, Skorupski e Riznyk. Sono loro i migliori in campo nellediDonetsk, match della prima giornata della fase campionato di. Dopo due minuti il portiere rossoblù Skorupski para un rigore a Sudakov, che si era presentato sul dischetto a seguito del fallo in area di Posch su Eguinaldo. Poi è Riznyk a scatenarsi: l’estremo difensore ucraino nega prima il gol a Castro nel primo tempo, poi si supera nella ripresa su Fabbian. Nel finale ilprova ad alzare i ritmi, ma losi difende con ordine. Un punto a testa per le due squadre.(4-3-3): Skorupski 7.5; Posch 5, Beukema 6, Lucumi 6.5, Lykogiannis 6 (78? Miranda); Fabbian 6 (78? Urbanski), Freuler 6, Moro 6 (65? Pobega 6); Orsolini 5.5 (65? Iling Junior 6), Castro 6 (65? Dallinga 6), Ndoye 6.