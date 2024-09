Napoli niente coppe europee | vantaggio o svantaggio? Intanto Conte studia le varianti tattiche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Non disputare le competizioni europee e in generale le partite infrasettimanali è uno svantaggio o un vantaggio meno? Il dilemma non è inedito nel mondo del calcio e ogni anno, a seconda dei rendimenti delle varie squadre in esame, sembra prestarsi a diverse interpretazioni mai uniformi. L'ultimo caso proposto dalla Serie A riguarda la Juventus, che nella scorsa stagione si è ritrovata fuori da ogni Coppa per una sanzione comminata dalla Uefa nel luglio 2023 per la nota questione legata alle plusvalenze. Le analogie con la Juventus In molti, all'alba di quel campionato, posizionarono i bianconeri nelle primissime file (se non addirittura in pole position) di un'ipotetica griglia di partenza influenzata proprio dall'idea che non avere altri impegni avrebbe fatto concentrare tutte le risorse psicofisiche sul massimo torneo italiano.