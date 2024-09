Manchester City-Inter Guardiola | Loro meravigliosi noi abbiamo giocato meglio della finale del 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “sicuramentedel, è normale concedere qualche occasione ad un’meravigliosa, che si è difesa benissimo”. Lo ha detto l’allenatore del, Pepai microfoni di Prime Video dopo il pareggiono per 0-0 contro l’nella prima gara stagionale di Champions League. “Una partita difficile, come sapevamo – esordisce il tecnico catalano -. L’è una squadra meravigliosa, che non butta mai palla e che gioca molto bene. Nel secondo tempo siamo stati pericolosi con quattro o cinque occasioni. Sono felice di avere un gruppo così, mi è piaciuto tutto, specialmente contro una squadra ottima come l’. È normale concedere una o due occasioni a questi avversari, madi due anni fa”.