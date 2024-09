LIVE Fiorentina-Wolfsburg 0-2 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | doppietta di testa di Hegering

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36?- Squadre che si allungano in questo finale di primo tempo. Catena prova il filtrante per Janogy, ma fanno ancora buona guardia i difensori tedeschi. 34?- Buona iniziativa sulla sinistra di Bonfantini, che guadagna un nuovod’angolo per la. 33?- Sfiora il 3-0 il, con Popp che dopo un batti e ribatti nell’area piccola colpisce il palo. 32?- Nulla di fatto da questo corner, eche può risalire il campo. 31?- Passaggio filtrante per Catena, con Linder che interviene correttamente spedendo il pallone in corner. 29?- Numero di Catena che imbecca Severini in piena area di rigore. La difesa delè però attenta e sventa la minaccia. 27?- Prova lo slalom Boquete, che rimedia soltanto una rimessa laterale. 24?- GOL0-2.