L’attacco a Hezbollah Esplodono i cercapersone Almeno 17 morti quasi 3mila feriti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un messaggio in apparenza normale che compare sul. Una batteria al litio che sembra surriscaldarsi. E poi una esplosione che investe solo il detentore dell’apparecchio, ma in genere non chi gli è vicino. In questo modo, alle 15.30 di ieri, migliaia di membri deglie loro sostenitori, in Libano e in Siria, sono stati oggetto di un grandioso attacco elettronico che l’organizzazione sciita ha subito attribuito ad Israele. "La nostra reazione arriverà di certo", ha avvertito un portavoce deglidopo che fonti della sanità libanese avevano pubblicato un bilancio provvisorio delle vittime: una decina di(fra cui una bambina) e circa 3.000, di cui 200 in condizioni gravi.sette, invece, fino a ieri sera, iaccertati in Siria. Fra ianche l’ambasciatore dell’Iran a Damasco e le sue guardie del corpo.