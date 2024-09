La volée di Alessandra La tennista diventa ambasciatrice della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Il mio obiettivo è quello di salire nel ranking mondiale e competere ad alto livello". Intanto per lariccioneseMazzola è arrivato il riconoscimento dell’amministrazione comunale che l’ha nominata ‘Ambasciatore di Riccione nel mondo’ per meriti sportivi e per l’impegno profuso nel mondo dello sport. A consegnale il riconoscimento ci ha pensato l’assessore allo Sport, Simone Imola.Mazzola è nata nel 1999 e vive a Riccione dal 2006. Oggi è al 744esimo posto del ranking mondiale e vanta il suo best ranking al 686esimo posto raggiunto lo scorso anno. Ha iniziato a praticare tennis appena arrivata a Riccione a sette anni, e da allora "io e questo sport non ci siamo mai lasciati".