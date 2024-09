Inzaghi | Darmian? Disperato di più su un’altra! Inter gigantesca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Perstasera c’è anche la conferenza dopo Manchester City-. Le parole dell’allenatore dalla sala stampa dell’Etihad Stadium, dopo l’esordio stagionale in Champions League. CONFERENZAPOST PARTITA MANCHESTER CITY-Dire a testa altissima è quasi riduttivo, ci sono state anche occasioni per andare in vantaggio. Ho fatto i complimenti, i ragazzi sono stati giganteschi. Avevo chiesto una prova come abbiamo fatto: conosciamo tutti il Manchester City, sappiamo tutti i numeri di questa squadra in casa e in Champions League. Dovevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta con occasioni importanti, quelle di Carlos Augusto, die di Mkhitaryan. In una è stato bravo il portiere, nell’altra dovevamo essere più bravi. Quando lavoriamo insieme e di squadra siamo un osso duro per tutti. Cosa dà Zielinski rispetto a Mkhitaryan? Sono due giocatori di qualità entrambi.