Idratazione in gravidanza | quanta acqua si deve bere quando si è incinta?

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è una di quelle raccomandazioni che sembrano essere maggiormente inascoltate. Regolarmente, infatti, ascoltiamo e leggiamo in TV, in radio, sui giornali e sui social che dovremmopiù. Questo perché parliamo di un liquido essenziale alla vita e che per l’organismo umano è fondamentale. Lo è a maggior ragione in, per le numerose modifiche che avvengono nell’organismo femminile, il rischio di disnon solo è maggiore ma anche potenzialmente più pericoloso. Parliamo quindi diin, scoprendo quantoe perché è importante farlo e quali sono i rischi di nona sufficienza.siin? Il fabbisogno giornaliero divaria nel corso della vita e tra bambini, adolescenti e adulti c’è una crescente necessità di introdurre liquidi nell’organismo.