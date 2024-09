Hanno deciso così | Totò Schillaci la notizia sulla camera ardente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Personaggi tv. Il bomber della Nazionale Italiana anni ’90, il grande, è venuto a mancare oggi, 18 settembre 2024, in seguito all’aggravamento delle sue condizioni di salute. Il campione siciliano, che due anni fa aveva ricevuto la diagnosi di tumore, è spirato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Palermo, la sua amata città che ora lo ricorda e lo omaggia. Il sindaco ha anche rivelato di una decisione presa insieme alla famiglia del calciatore che riguarda la sua. () Leggi anche: Italia in lutto, addio per sempre aLeggi anche:, chi sono e cosa fanno i suoi figli, se ne va un campionenon ce l’ha fatta. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale, che si trovava ricoverato con problemi respiratori all’ospedale palermitano, è deceduto all’età di 59 anni.