Esonero De Rossi Enzo Salvi | Squadra allo sbando e società incompetente – ESCLUSIVA

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’di Deè stato un fulmine a ciel sereno.inai nostri microfoni: “Scelta non corretta secondo me” Un fulmine a ciel sereno. Così hanno vissuto la maggior parte dei tifosi l’di Daniele De. Nessuno si aspettava, anche dopo le indiscrezioni di ieri, una decisione tanto drastica da parte dellacapitolina. Ma il diverbio che c’è stato nel pomeriggio tra le parti ha portato i Friedkin a optare per cambiare in panchina e puntare su Juric per provare a dare una scossa imminente dopo un inizio da incubo (tre punti in quattro partite ndr). Daniele Denon è più l’allenatore della Roma (Lapresse) – cityrumors.itUna decisione che non condivide assolutamente la piazza romanista.