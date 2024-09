De Silvestri in conferenza | Escluso dalla lista? Ci sono rimasto male ma posso essere utile lo stesso Lollo non finisce mai in fuorigioco | Troverò il modo di dare una mano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tirava il gruppo, e ne era un faro, con Sinisa, lo ha fatto con Thiago e continua a farlo oggi che l’inquilino della panchina è Vincenzo Italiano.Deper il Bologna c’è stato, c’è e ci sarà (in futuro, dietro una scrivania, con un ruolo da dirigente già scritto). C’è perfino in sala stampa, anche non ci sarà in Champions,Uefa. E questa per l’uomo delle mille battaglie è una ferita, se non aperta, difficile da cicatrizzare. "Dal lato professionale – ammette– uno ci restama mitalmente integrato in questo gruppo chesicuro di poterunaa questi ragazzi anche senza scendere in campo. Questo perché mi sento bolognese a tutti gli effetti e vedo qualcosa di più profondo, oltre al campo. Vedere anche solo il pallone della Champions è emozionante ma ho già spostato il focus su comeaiutare la squadra".