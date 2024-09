Commissione Covid la destra vota da sola il presidente | è Lisei Fdi Conte c’è ma non vota | Nulla da nascondere Aventino di Pd e Avs

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lad’inchiesta sulè affare solo del centro. La maggioranza hato daildell’organismo che dovrà indagare sulla gestione della pandemia da parte del governo. A guidare lasarà Marco, senatore di Fratelli d’Italia, molto attivo in Emilia Romagna sul tema del coronavirus e della sua gestione da parte di Comune e Regione. Tra le sue iniziative l’organizzazione di fiaccolate contro il lockdown notturno della primavera del 2021 quando il virus tornò a picchiare duro. Al momento dell’elezione diPd, Verdi-Sinistra e Azione non erano presenti (per scelta), mentre non hanno partecipato al voto anche se in Aula i rappresentanti del M5s e tra questi l’exdel Consiglio Giuseppe, bersaglio grosso del lavoro dellanelle intenzioni di chi la sostiene.