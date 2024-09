Volkswagen prevede 15mila licenziamenti e chiusure di impianti in Europa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024), uno dei colossi del settore automobilistico mondiale, ha annunciato l’intenzione di licenziare circa 15.000 dipendenti entro la fine del 2024. Questa drastica decisione è motivata dalla necessità di tagliare i costi in risposta alla crisi che sta colpendo il settore, con un focus particolare sulle vendite di auto elettriche che, contrariamente alle previsioni ottimistiche, non stanno raggiungendo i volumi sperati. La crisi che investe l’azienda non solo mette a rischio migliaia di posti di lavoro, ma potrebbe comportare la chiusura di diversiin. La crisi dellaLa scelta didi ristrutturare pesantemente la propria forza lavoro riflette una situazione complessa che coinvolge l’intera industria automobilistica europea.